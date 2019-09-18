Госинспекция по недвижимости получила полномочия по демонтажу незаконных объектов в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Полномочия по демонтажу незаконных объектов строительства в Москве переданы от префектур административных округов в Госинспекцию по недвижимости, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Полномочия по сносу на всей территории Москвы будут осуществляться Госинспекцией по недвижимости, техническое сопровождение и координацию процессов будет обеспечивать подведомственное учреждение ГБУ "Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости", - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Уточняется, что ранее каждая префектура самостоятельно занималась демонтажом, а также вопросами взыскания расходов, понесенных из-за этого городским бюджетом, к работам привлекались различные подрядчики. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, теперь определять подрядчика, который будет проводить работы по демонтажу, будут через конкурсные процедуры.

По мнению заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, централизация полномочий позволит оперативно принимать меры по освобождению общегородского пространства от самостроя. "Наличие единого центра - это не только повышение прозрачности и эффективности процесса, но и возможность нарастить темпы освобождения городских территорий от незаконных построек", - цитирует его пресс-служба.