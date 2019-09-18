Архив музея ВДНХ стал доступен пользователям в интернете

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Исторические документы музея ВДНХ стали доступны в интернете, в архиве медиатеки пользователи смогут ознакомиться с чертежами первых павильонов выставки и редкими фотографиями. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе ВДНХ.

"Ключевой экспонат музея ВДНХ, открывшегося в этом году к празднованию юбилея выставки, стал общедоступным: теперь медиатеку, где собраны уникальные исторические документы выставки, можно посетить в интернете. В архиве медиатеки представлены чертежи первых павильонов выставки, датируемые 30-ми, редкие фотографии богатых экспозиций 50-60-х, хроника увядания ВДНХ в 90-е, современные снимки отреставрированных павильонов выставки и другие уникальные артефакты разных эпох", - сказали в пресс-службе.

Медиатека музея ВДНХ - это постоянно пополняющаяся база материалов об истории выставки и ее архитектурных особенностях. Для медиатеки были оцифрованы хранившиеся в фонде ВДНХ документы, а также материалы из частных собраний. В настоящее время в базе собрано порядка 3 тыс. документов.

Ранее медиатека была представлена только на четырех интерактивных экранах в музее ВДНХ.