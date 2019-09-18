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Число торговых объектов в Москве за последние годы выросло на 60%

Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице построено около 17 млн кв. м коммерческой недвижимости

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Количество торговых объектов в Москве за последние годы увеличилось на 60%, что привело, в частности, к развитию конкуренции в торговле и промышленности. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на церемонии открытия конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

"За последние годы благодаря стимулированию экономической деятельности и инвестиций построено около 17 млн кв. м коммерческой недвижимости, созданы сотни тысяч новых рабочих мест. Это привело к увеличению на 60% количества торговых объектов, снижению цены аренды и площадей и развитию конкуренции как в области торговли, так и в области промышленности", - сказал Собянин.

Он добавил, что конкурентная среда также стала развиваться в сферах, которые традиционно считаются неконкурентными, например в сфере образования. 

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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