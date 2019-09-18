Кубок России по марафонскому бегу пройдет 22 сентября в рамках Московского марафона

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кубок России по марафонскому бегу 2019 года пройдет в столице в рамках Московского марафона. Об этом журналистам в среду сообщил директор Московского марафона Дмитрий Тарасов.

"Кубок России по марафонскому бегу состоится в рамках Московского марафона. В нем примут участие самые лучшие спортсмены, кроме Сарданы Трофимовой, которая будет представлять нашу страну на чемпионате мира в Дохе, - сообщил Тарасов. - Она является обладательницей абсолютного рекорда московского марафона, и я не сомневаюсь, что на мировом первенстве она также докажет, что является лучшей. Многие сильные спортсмены будут участвовать в забеге на 10 км, думаю, там будет установлен новый рекорд трассы".

Трофимова в прошлом году победила на дистанции 42,2 км, она также является победительницей Кубка России - 2016 и чемпионкой России 2015 года в марафоне.

Абсолют Московский марафон пройдет 22 сентября на дистанциях 42,2 км и 10 км. Чемпионат мира по легкой атлетике состоится в Дохе с 27 сентября по 6 октября.