В Москве составили портрет электронного избирателя на выборах депутатов городской думы

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Москвичи, принявшие участие в электронном голосовании, - преимущественно семейные люди со средним достатком, активно использующие свое избирательное право. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель руководителя департамента информационных технологий Артем Костырко.

"Электронный избиратель - это экономически активный москвич, семейный, представитель среднего класса <...> Порядка 15% участников электронного голосования до этого не голосовали ни разу, хотя по возрасту такая возможность была хотя бы в 2018 году на выборах президента РФ, мэра Москвы. Около 80% электронных избирателей голосовали на выборах президента в 2018 году, а 77% - на выборах президента РФ и мэра Москвы", - сказал Костырко.

По его словам, средний возраст электронного избирателя - 37,4 года. При этом средний возраст традиционного избирателя - 46,8 года. Среди электронных избирателей около 42% мужчин, средний возраст которых составляет 35 лет. При этом средний возраст женщин - 47 лет. Порядка 20% электронных избирателей - люди пенсионного возраста, около 5% - студенты.

"Две трети общего числа электронных избирателей - это семьи с детьми. При условии прописки родителей в одном и том же избирательном округе, в 98% случаев голосовали и жена, и муж. Порядка 60% электронных избирателей - коренные москвичи, родились в Москве сами, как и их родители", - сказал Костырко.

Он отметил, что 15% участников электронного голосования "перекреплялись из Москвы в Москву" на выборах президента, также 5% онлайн-избирателей голосовали на дачных участках в 2018 году. Таким образом, с учетом пересечений 18% электронных избирателей ранее пользовались сервисами мобильного избирателя. Кроме того, 83% электронных избирателей - постоянные пользователи электронных услуг и сервисов (чаще трех раз в месяц), 94% пользовались электронными сервисами с начала года более 10 раз, а обладателей штрафов и долгов среди онлайн-избирателей менее 1%.

"15% участников электронного голосования - люди с высоким уровнем благосостояния: в семье не одна квартира, одна и более машин, дача. Порядка 35% - со средним уровнем обеспеченности: квартира, машина. Почти 55% онлайн-избирателей заняты в коммерческом секторе, около 45% - льготники и бюджетный сектор", - заключил Костырко.

Выборы в Мосгордуму седьмого созыва

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", три - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы, включая официально поддержанную партией "Яблоко" Дарью Беседину (8-й округ).

Эксперимент по онлайн-выборам прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме смогут проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Избранные 8 сентября депутаты Мосгордумы VII созыва вступили в должность 17 сентября. В обновленный состав столичного парламента вошли 45 депутатов, при этом 16 из них ранее работали в Мосгордуме. Первое заседание Мосгордумы запланировано на 19 сентября.