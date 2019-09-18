Линию метро до аэропорта Внуково начнут строить в Москве до конца года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково начнется в Москве до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

"До конца года начнем строительство участка от "Рассказовки" до "Внукова". В течение двух-трех лет работы завершим", - сказал он.

По его словам на новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 5,2 км появится две станции: "Пыхтино" в районе одноименной деревни и "Внуково" - на территории паркингов аэропорта. Трассировка линии метро к аэропорту согласована с местными жителями

Ранее Бочкарев сообщал, что власти города пока не планируют подводить метро к аэропортам Шереметьево и Домодедово по аналогии с продлением подземки в аэропорт Внуково.