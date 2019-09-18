Новые стандарты облика сотовых станций разработают для исторических районов Москвы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новые стандарты внешнего вида станций сотовой связи разработают для исторических районов столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

"Новый стандарт эстетического облика станций связи будет применяться не по всей Москве, а только в исторических районах, на "открыточных видах" и архитектурно значимых объектах", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил в среду в ходе тестирования сети 5G на ВДНХ руководитель департамента Эдуард Лысенко, ведомство намерено обсудить с экспертным сообществом предложения по внешнему виду новой инфраструктуры в середине следующего года. "Связь в Москве - все привыкли, что это башни, длинные мачты, откуда как-то разносился сигнал. Учитывая плотность [размещения] новых устройств по передаче данных, надо будет пересмотреть вопросы, связанные с тем, как выглядят эти устройства, как они камуфлируются, вписываются в городскую среду. По этому поводу совместная работа начата", - добавил он.

В 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены властями Москвы с операторами связи "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). На ПМЭФ-2019 заключено еще несколько договоров в этой области. Так, "Ростелеком", Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в июле-октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС условились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице - спорткомплекс "Лужники", "Москва-Сити", инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье". Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 году.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".