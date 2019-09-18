"Дом-2" сможет начать съемки на новой площадке в Новой Москве с апреля 2020 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Съемки шоу "Дом-2" на новой площадке в Новой Москве могут начаться в апреле 2020 года, февраль-март потребуется для переезда. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"Подрядчик сейчас активно строит новые корпуса, они в разной степени готовности. В январе они планируют завершить полностью строительство новых объектов. Февраль-март [потребуется] на переезд и монтаж систем. Где-то с апреля они уже начнут работать", - сказал Жидкин.

Съемочная площадка "Дом-2" под названием "Поляна" находилась около поселка Летова Роща в Новой Москве, где планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино, в связи с чем этот участок был изъят. Земля и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-инвест". Власти столицы выделили компании новый участок для съемок шоу, который находится рядом с прежним. Переезд площадки шоу ранее планировался в конце 2019 года.

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время было более 5 тыс. выпусков. Первоначальная идея шоу подразумевала, что участники телепередачи заняты на строительстве дома.