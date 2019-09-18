Более 290 тыс. кв. м самостроя демонтируют в Москве к середине 2020 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 290 тыс. кв. м незаконных объектов строительства демонтируют в Москве до лета 2020 года, сообщила в среду пресс-служба департамента по конкурентной политике города.

"До лета 2020 года планируется освободить город от более чем 290 тыс. кв. м самостроя", - уточнили в пресс-службе.

Ранее демонтажем самостроя, а также вопросами взыскания расходов, понесенных в связи с этим городским бюджетом, самостоятельно занимались столичные префектуры, а к непосредственному демонтажу самовольных построек привлекались различные подрядчики. С 18 сентября полномочия по демонтажу незаконных объектов строительства в Москве переданы от префектур административных округов в Госинспекцию по недвижимости, теперь определять подрядчика, который будет проводить работы по демонтажу, будут через конкурсные процедуры.

Встречу заказчика и первых потенциальных исполнителей контрактов организовал департамент по конкурентной политике. Суммарная начальная цена двух контрактов составляет 867,8 млн рублей. Публикация закупок запланирована на ближайшее время.

"Рынок компаний, готовых проводить демонтажные работы, достаточно широк. В то же время этот вид деятельности специфичен: работы предстоит вести в местах плотной городской застройки, соблюдая требования безопасности. Все это диктует необходимость наличия у подрядчика опыта подобной работы и соответствующей технологической базы", - привела пресс-служба слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.

В перечень объектов для демонтажа входят строения, которые были возведены без получения разрешения на строительство с превышением разрешенных размеров и нарушением земельного законодательства, а также градостроительных норм и правил.