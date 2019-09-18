МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Профессиональные BMX-велодромы могут появиться в каждом округе Москвы, сейчас в городе функционирует семь площадок, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду во время осмотра итогов благоустройства микрорайона в Ясенево.

"Мы постепенно будем обустраивать такие площадки, конечно, не в каждом районе, но в каждом округе точно. У нас уже семь велодромов построено, будем дальше развивать", - заявил Собянин.

Мэр напомнил, что раньше на месте велодрома и обустроенного сквера находился пустырь с недостроенными объектами. С просьбой построить сквер и детские площадки на этом месте в мэрию обратились сами местные жители.

"Новая территория, новое освещение, спортивные объекты, детские площадки. Я надеюсь, что вам понравилось, как мы это все делаем по программе "Мой район". Такая большая серьезная работа, но, надеюсь, у нас неплохо получилось", - добавил мэр.

Работы по благоустройству микрорайона начались в мае и были завершены в июле 2019 года. За это время в микрорайоне отремонтированы и обустроены 15 детских и девять спортивных площадок, а также четыре площадки тихого отдыха. Для любителей домашних животных организована площадка для выгула собак.