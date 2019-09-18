Природный заказник "Озеро Подтеребово" создали в Клину

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория "Озеро Подтеребово" появилась в подмосковном округе Клин. Площадь заказника составляет 178 гектаров, сообщила в среду пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

"На заседании правительства Московской области было одобрено создание особо охраняемой природной территории - государственного природного заказника "Озеро Подтеребово" в городском округе Клин. Заказник стал 250-й особо охраняемой природной территорией, созданной в Подмосковье, при этом площадь заказника увеличена с планировавшихся 102 га до 178 га", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории заказника и его окрестностях сосредоточены большие залежи торфа и сапропеля. При обследовании заказника также были выявлены местообитания 13 видов растений, занесенных в Красную книгу области, в том числе самое южное местообитание тундровой морошки. Также зафиксировано обитание краснокнижных насекомых и птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу России.