Декоративные скульптуры медведей из инновационного бетона впервые установили в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Декоративные скульптуры медведей из уникального инновационного бетона впервые установили в Москве в районах Северное и Южное Медведково, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Столичная фабрика "Фиброль", резидент технопарка промышленно-строительного концерна "КРОСТ", изготовила специально для жителей районов Северное и Южное Медведково две скульптуры - белой медведицы и бурого медведя. Скульптуры выполнены из уникального материала собственного производства - стеклофибробетона, высокопрочного материала, разработанного в лабораториях технопарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на изготовление модели каждой фигуры ушло более двух месяцев.

Высота фигуры бурого медведя составляет два метра, вес вместе с постаментом превышает тонну. Высота скульптуры белого медведя превышает - 2,2 метра, вес - около 2 тонн. "Материал, из которого выполнены фигуры, прочный и долговечный, кроме того, он покрыт гидрофобом, чтобы отталкивать осадки и иметь возможность смывать грязь и пыль", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фигуру белой медведицы сегодня можно увидеть в сквере "Северная медведица", расположенном в проезде Шокальского. Скульптура бурого медведя установлена возле торгового центра на Проезде Дежнева.

"Московские предприятия идут в ногу со временем, разрабатывают и создают новые виды материалов с улучшенными свойствами, которые помогают решать сложные инженерные задачи. Применение такого инновационного материала как фибробетон позволяет повысить прочность возводимых конструкций, продлить срок жизни самого объекта и сократить расходы на его строительство", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.