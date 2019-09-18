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Оператор Wi-Fi в московском метро проводит проверку после сбоя в работе приложения

Неполадки произошли в системе рассылки push-уведомлений

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "МаксимаТелеком" проводит проверку работы своего мобильного приложения после сбоя в системе рассылки push-уведомлений. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

"Приложение MT_FREE не было взломано. Мы используем push-уведомления, чтобы информировать пользователей нашего приложения о наличии сети для их удобства. Часть наших пользователей сегодня получили бессмысленные сообщения через этот механизм. Мы немедленно остановили сервис рассылки и в настоящее время изучаем причины", - сказал собеседник агентства.

В компании принесли извинения пользователям за доставленные неудобства.

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