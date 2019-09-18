Участок Филевской линии московского метро закроют 21 и 22 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет закрыт 21 и 22 сентября для обновления инфраструктуры. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичной подземки.

"В субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что до закрытых станций пассажиры смогут добраться на бесплатных компенсационных автобусах. В обычном режиме метрополитен возобновит работу 23 сентября в 5:30 утра. Как пояснили в пресс-службе, закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций.

На время закрытия станций "Киевскую" и "Кунцевскую" свяжут компенсационные автобусы КМ1 - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Автобусы будут работать с 5:00 до 2:00.

В конце августа сообщалось, что участок Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" еще дважды до конца года будут закрывать для пассажиров на выходные для проведения работ по реконструкции. В предыдущий раз станции не работали с 31 августа по 2 сентября.