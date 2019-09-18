Московский урбанистический форум пройдет в "Зарядье" с 2 по 5 июля 2020 года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский урбанистический форум пройдет в столичном парке и концертном зале "Зарядье" с 2 по 5 июля 2020 года под названием "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации". Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

"Стали известны даты проведения X Московского урбанистического форума. Он будет проходить с 2 по 5 июля 2020 года. Его тема: "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации". Мероприятия форума состоятся в парке "Зарядье" и концертном зале "Зарядье", - говорится в сообщении.

IX форум проходил в "Зарядье" с 4 по 7 июля 2019 года под названием "Качество жизни. Проекты, меняющие города". За два дня деловую программу посетили более 8,5 тыс. человек из 69 стран. В форуме приняли участие 30 иностранных делегаций из 39 стран и 111 иностранных спикеров.