Члены "Единой России" выдвинули Шапошникова кандидатом на пост председателя Мосгордумы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Члены московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули Алексея Шапошникова кандидатом на должность председателя Мосгордумы. Об этом сообщил на XXIII конференции отделения его секретарь Андрей Метельский.

"Кандидатура на должность председателя Мосгордумы от Московского регионального отделения партии "Единая Россия" - Алексей Шапошников", - сказал Метельский.

По его словам, ранее президиум регионального политического совета партии выдвинул две кандидатуры на данный пост: Алексея Шапошникова и Ларису Картавцеву.

Метельский добавил, что члены регионального отделения поддержали предложенную президиумом кандидатуру Инны Святенко на должность представителя от Мосгордумы в Совет Федерации. Голосование членов регионального отделения проходило тайно.

"Вопрос о заместителе председателя Московской городской думы обсуждался на заседании президиума [регионального отделения партии], предложена кандидатура Орлова Степана Владимировича, он будет возглавлять фракцию "Единой России" и являться заместителем председателя Московской городской думы, если завтра (19 сентября, в ходе первого заседания - прим. ТАСС) удачно пройдут выборы", - сообщил журналистам в среду Шапошников.