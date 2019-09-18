Фракция "Единой России" в Мосгордуме будет создана 19 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Секретарь московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России" Андрей Метельский заявил, что фракция единороссов в Мосгордуме будет создана в четверг.

"Было определено и принято решение о создании фракции "Единая Россия" в Мосгордуме. Завтра данная фракция будет создана, в нее войдут члены партии, а также независимые депутаты, которые были поддержаны "Единой Россией", - сказал Метельский журналистам в среду.

Согласно законодательству, избранные депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ создают депутатские объединения (фракции). При этом фракцией считается объединение, сформированное из депутатов, кандидатуры которых на выборах были выдвинуты избирательным объединением - самой политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением. Во фракцию могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным округам. Кроме того, депутаты, не вошедшие во фракции, также вправе образовывать иные постоянные или временные депутатские объединения.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак 9 сентября отмечал, что по итогам выборов партия получит большинство в Мосгордуме и может рассчитывать на 25 мандатов из 45. Он также напомнил, что 26 кандидатов в столичный парламент проходили предварительное партийное голосование и шли на выборы при поддержке партии. Из таких кандидатов мандаты получили 19 человек, добавил Турчак.

Об итогах выборов

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста.

Самовыдвиженцы в итоге получили 26 мандатов, 13 мест досталось кандидатам от КПРФ, три - представителям партии "Яблоко", столько же - кандидатам от партии "Справедливая Россия", явка составила 21,77%.