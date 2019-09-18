Москвичей призвали отказаться от поездок на автомобилях 22 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы призвали автомобилистов пользоваться общественным транспортом во Всемирный день без автомобиля, который отмечается 22 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"22 сентября - Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам [и мотоциклистам] предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия. Мероприятие пропагандирует идею пешего и велосипедного способов передвижения, использования общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Всемирный день без автомобиля отмечается в столице с 22 сентября 2008 года. Данная акция проводится при поддержке правительства Москвы.