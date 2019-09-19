В Москве начался прием заявок на премию "Лидеры цифровой трансформации"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на соискание премий Москвы "Лидеры цифровой трансформации" открылся для разработчиков цифровых продуктов и сервисов. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Авторы лучших проектов получат возможность довести свои прототипы до уровня работающего ИТ-решения и превратить его в готовый бизнес", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Победители получат премию в размере 1 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 10 ноября.

Ранее сообщалось, что ежегодная премия мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации" будет присуждаться за создание новых цифровых продуктов или сервисов, содействующих повышению эффективности функционирования отраслей столичной экономики. Всего предусмотрено 10 премий в размере 1 млн рублей каждая. Премии будут присуждаться по результатам хакатона, в котором могут принимать участие команды разработчиков от трех до пяти человек (аналитик, разработчики, маркетолог, дизайнер).