В Москве завершилась реконструкция эстрадной площадки "Певческое поле" в пойме Яузы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Эстрадная площадка "Певческое поле" в пойме реки Яузы в Южном Медведкове открылась после реконструкции, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ходе работ по благоустройству провели полную реконструкцию амфитеатра: заново с помощью железобетона оборудовали зрительский зал, отремонтировали подпорные стены и лестницы, облицевали амфитеатр плиткой, а на бетонные скамейки уложили деревянные панели из лиственницы. Также установили новое ограждение вдоль верхнего яруса зрительских мест", - говорится в сообщении со ссылкой на Департамент капитального ремонта Москвы.

Уточняется, что амфитеатр с эстрадой вмещает более 1,5 тыс. зрителей. Сцену оборудовали архитектурно-художественной подсветкой, а также отремонтировали ее основание и возвели новый павильон. "Для выступлений артистов детской хоровой школы рядом с концертной площадкой теперь можно устанавливать разборные подмостки", - отмечается в сообщении.

В апреле власти города начали комплексное благоустройство территории вдоль ул. Заповедная на северо-востоке Москвы у реки Яузы. Общая площадь работ составит 34,5 га.