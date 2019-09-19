{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве завершилась реконструкция эстрадной площадки "Певческое поле" в пойме Яузы

Сцену оборудовали архитектурно-художественной подсветкой, а также отремонтировали ее основание и возвели новый павильон

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Эстрадная площадка "Певческое поле" в пойме реки Яузы в Южном Медведкове открылась после реконструкции, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"В ходе работ по благоустройству провели полную реконструкцию амфитеатра: заново с помощью железобетона оборудовали зрительский зал, отремонтировали подпорные стены и лестницы, облицевали амфитеатр плиткой, а на бетонные скамейки уложили деревянные панели из лиственницы. Также установили новое ограждение вдоль верхнего яруса зрительских мест", - говорится в сообщении со ссылкой на Департамент капитального ремонта Москвы.

Уточняется, что амфитеатр с эстрадой вмещает более 1,5 тыс. зрителей. Сцену оборудовали архитектурно-художественной подсветкой, а также отремонтировали ее основание и возвели новый павильон. "Для выступлений артистов детской хоровой школы рядом с концертной площадкой теперь можно устанавливать разборные подмостки", - отмечается в сообщении.

В апреле власти города начали комплексное благоустройство территории вдоль ул. Заповедная на северо-востоке Москвы у реки Яузы. Общая площадь работ составит 34,5 га.

Теги
Россия
Метро Москвы выпустит модель кроссовок совместно с компанией Asics
В дизайне кроссовок, разработанном Артемием Лебедевым, будут использованы цвета линий метро
Читать полностью