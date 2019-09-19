В Москве заменят шиферные крыши более 160 многоквартирных домов до конца года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти столицы в 2019 году намерены заменить более 160 шиферных крыш многоквартирных домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"Более 160 шиферных крыш заменят в городе до конца года, 40 из них уже заменены", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что шиферное покрытие сложно в эксплуатации и со временем становится хрупким, на нем появляются трещины и сколы. При длительной эксплуатации расшатываются гвозди, что приводит к подвижности шиферных листов, и зимой нагрузка в виде снега для таких кровель может стать критической.

На домах установят скатные металлические кровли, выполненные из оцинкованной стали по современным технологиям. Также будут утеплены чердачные перекрытия для восстановления температуры и влажности чердачного пространства. Это предотвратит образование наледи и сосулек на крышах в моменты сезонных колебаний температур.

Работы проходят в рамках региональной программы капремонта, их необходимость утверждается решением общего собрания собственников, а проекты проходят госэкспертизу. Ремонт ведется с обязательным участием представителя собственников, добавили в пресс-службе.