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Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье

Кроме того, синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 м/с
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее неблагоприятным и некомфортным днем будет воскресенье: и дождь, и мокрый снег. Будет облачная погода, солнышка мы не увидим. Будут нудные и продолжительные осадки <…> При такой некомфортной погоде будет казаться, что температура отрицательная, поскольку прогнозируются резкий ветер с порывами до 17-22 м/с. Очень некомфортные выходные прогнозируются", - сказал он.

Вильфанд отметил, что максимальные показатели температуры днем будет всего лишь пять-семь градусов тепла, в Подмосковье она может опуститься до трех градусов тепла.

"Резкое изменение циркуляции и резкое падение давления. В воскресенье даже прогнозируем, что давление приблизится к 730-732 мм ртутного столба, именно поэтому будут такие осадки", - отметил он.

Нормой атмосферного давления является 748 мм ртутного столба, пояснил Вильфанд. Нормализуется атмосферное давление уже в понедельник.

Ночные заморозки могут начаться в Подмосковье уже 20 сентября.

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