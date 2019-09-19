Для украшения ВДНХ в Москве летом впервые использовали более 1 млн цветов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 млн цветов распустились летом на ВДНХ в Москве, это количество стало рекордным за всю историю выставки, сообщили ТАСС в пресс-службе выставочного центра.

"В год 80-летия на ВДНХ поставили рекорд: впервые за всю историю выставки гости могли наблюдать более миллиона цветов. Специально к юбилею выставки были восстановлены узоры цветочного партера между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок" по чертежам 1950-х годов. Кроме того, в 2019 году впервые на ВДНХ зацвели новые культуры: гаура, сцевола, сальпиглоссис, вербена тонкорассеченная и лилии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что летом 2018 года на ВДНХ было дополнительно уложено более 20 тыс. кубометров плодородного грунта, а осенью специалисты провели масштабную высадку цветов. Около 4 тыс. роз, а также 12 цветников, включающих белые алиссумы, канны, голубые вербены, серые цинерарии и синий шалфей, украсили периметр анфилады фонтанов перед Центральным павильоном.

Цветы, не боящиеся холодов, продолжат радовать посетителей выставки до конца октября - это гортензии, эхинацеи, вербены, сальвии, алиссумы, отдельные виды роз и бегоний. Увидеть их можно на Центральной аллее, в розариях, Саду влюбленных, на Окружной дороге и на площади у фонтана "Дружба народов". В пресс-службе добавили, что в 2020 году цветов на ВДНХ станет еще больше. Ландшафтные дизайнеры планируют увеличить посадки в районе Сибирского сквера, Нальчикского участка и некоторых других зон выставочного центра.