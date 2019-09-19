"Молодежка ОНФ" проведет акцию "Пульс природы" на экофестивале в Москве 21 сентября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Молодежка Общероссийского народного фронта (ОНФ)" организует акцию "Пульс природы" в рамках первого московского экологического фестиваля, который пройдет в Парке Горького 21 сентября. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ОНФ

"Команда "Молодежки ОНФ" проведет акцию "Пульс природы" и представит свою тематическую площадку. Гости смогут посетить мастер-класс по созданию и росписи экосумок, узнать о раздельном сборе твердых коммунальных отходов, пройти эковикторину и квест, а также стать частью большого флешмоба", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что организатором фестиваля выступает Всероссийское общество охраны природы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза и департамента природопользования Москвы. "В течение дня запланированы выступления популярных артистов - #2Маши, "Дискотеки Авария", IOWA, Елены Темниковой, Swanky Tunes и других", - уточнили в ОНФ.

Как сообщается в релизе, московский экофест пройдет в поддержку акции #CохранимЛес, которая стартовала в середине сентября в 13 регионах страны. В ходе нее участники планируют высадить около 30 млн деревьев.

Всю необходимую информацию об экофесте можно найти на сайте, добавили в пресс-службе.