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Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе 20 сентября из-за заморозков

Предупреждение будет действовать с 01:00 ночи до 7:00 утра

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Московском регионе ночью 20 сентября в связи с заморозками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует с 01:00 ночи до 7:00 утра 20 сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что температура в Подмосковье может опуститься до трех градусов мороза в ночь на пятницу. В воскресенье в Московском регионе ожидается мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/с.

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