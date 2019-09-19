Депутаты Мосгордумы внесли изменения в регламент столичного парламента о создании фракций

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство депутатов Мосгордумы поддержали проект постановления о внесении изменений в регламент столичного парламента, касающихся сохранения депутатских объединений при новом созыве. Об этом сообщил в четверг председатель московской думы Алексей Шапошников.

"Постановление о внесении изменений в регламент Московской городской думы принято", - сказал Шапошников.

Как уточнил в ходе заседания депутат Степан Орлов, проект постановления о внесении изменений в регламент столичного парламента был подготовлен в целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством. Изменения касаются процедуры избрания сенатора - представителя от Мосгордумы. Согласно федеральному закону, кандидатуры на данную должность вносятся на рассмотрение парламента его председателем, фракцией или группой депутатов. Также в постановлении приведены положения о регламенте, связанные с деятельностью депутатских объединений.

"Фракции продолжают [согласно принятому документу] существовать в думе нового созыва, если в течение двух недель со дня начала сроков полномочий депутатов нового созыва в нее войдет хотя бы один депутат. Оставлена процедура регистрации фракций только для вновь созданных депутатских объединений, которых не было в думе предыдущего созыва. Фракция или другое депутатское объединение, существовавшее в думе предыдущего созыва продолжает действовать в новом созыве путем подачи информации о своем составе в аппарат Московской городской думы", - сказал Орлов.

Ранее автор проекта постановления и депутат Мосгордумы шестого созыва (2014-2019 годов) Татьяна Портнова пояснила ТАСС, что после принятия документа фракцию нет необходимости регистрировать каждую сессию работы парламента, а она работает без дополнительной регистрации все время созыва думы- пять лет. По ее словам, депутатское объединение может быть создано одним и более депутатами, являющиеся членами одноименной партии, а также избранными в думу как самовыдвиженцы, в том числе не имеющими партийную принадлежность. Согласно постановлению, депутат думы нового созыва, входивший в предыдущем созыве парламента в постоянное депутатское объединение, сохраняет свое членство в нем.