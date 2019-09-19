Инна Святенко избрана представителем от Мосгордумы в Совете Федерации

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутат Московской городской думы седьмого созыва Инна Святенко избрана большинством парламентариев на должность представителя от Мосгордумы в Совете Федерации. Соответствующее постановление было принято на первом заседании столичного парламента седьмого созыва.

"Работа в Совете Федерации даст возможность заниматься и вопросами своих избирателей, и в то же время всем нам [депутатам] обладать той законодательной инициативой, которая необходима для того, чтобы федеральное законодательство, которое постоянно претерпевает изменения, претерпевало его таким образом, которое удобно и комфортно для москвичей <...> Эту выборную должность занимала долгие годы Зинаида Федоровна Драгункина, сенатор от нашего законодательного собрания. Ее опыт подсказывает, что в области соцполитики большое количество проектов федерального уровня были именно благодаря тому, что она много внимания уделяла данным вопросам", - сказала Святенко.

Она отметила, что является депутатом более 15 лет. Ранее Святенко работала в комиссии Мосгордумы по безопасности, а также являлась редактором законопроектов, связанных с бюджетно-финансовой политикой, экологией и здравоохранением.

Как уточнил в ходе заседания депутат столичного парламента Александр Семенников, кандидатура Святенко была предложена 25 депутатами Мосгордумы седьмого созыва.

Выборы в столичный парламент седьмого созыва состоялись 8 сентября, были избраны 45 депутатов. На первом заседании Мосгордумы депутаты также утверждают структуру думы: определяют количество комиссий, избирают председателей комиссий и заместителей.