Студентов Московской консерватории не будут переселять в общежитие другого вуза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Руководство Московского государственной консерватории им. П.И. Чайковского сократит сроки строительства студенческого комплекса без переселения студентов из старого корпуса общежития на Малой Грузинской улице. Об этом ТАСС в четверг сообщили директор департамента науки и образования Минкультуры РФ Наталия Шутенко и ректор консерватории Александр Соколов.

В социальных сетях появились сообщения о том, что студентов консерватории планируют переселить из общежития на Малой Грузинской улице в общежитие другого вуза в Текстильщиках, увеличив при этом стоимость проживания в шесть-семь раз.

"Студенты обратились к руководству консерватории с просьбой сохранить условия проживания. Мы будем корректировать планы, усилия будут направлены на то, чтобы сократить сроки строительства без отселения студентов", - сказал Соколов.

По словам Шутенко, министерство поставило перед руководством вуза задачу сократить срок строительства комплекса на год. "Предварительно в графике сноса и строительства было запланировано, что третье здание будет построено в декабре 2022 года <...> Мы дали поручение руководству консерватории проработать возможность сокращения сроков строительства на год. Это было возможно только если переселить студентов из одного корпуса в общежитие другого вуза и сносить старое здание не по частям, а целиком", - пояснила Шутенко.

В сентябре 2018 года рядом со старым общежитием консерватории на Малой Грузинской улице был открыт новый 15-этажный корпус, включающий 156 номеров. Здание стало первой очередью сдачи студенческого комплекса. Завершить строительство комплекса по скорректированным планам планируют в мае-июне 2022 года, к началу учебного года уже будут оснащены помещения для переезда студентов.

Московская консерватория - один из ведущих музыкальных вузов России и мира, основанный в 1866 году. В ее состав входят восемь факультетов: фортепианный, оркестровый, вокальный, историко-теоретический, композиторский, исторического и современного исполнительского искусства, повышения квалификации, симфонического и хорового дирижирования.