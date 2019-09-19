В Мосгордуме обсудят необходимость изменений законов о выборах и митингах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Рабочую группу предлагается создать в Мосгордуме для обсуждения необходимости совершенствования законодательства в сфере выборов и проведения митингов. Поводом послужили прошедшие летом в столице массовые акции, сообщила в четверг депутат Инна Святенко на заседании городского парламента.

"У нас есть закон об обеспечении реализации прав граждан в проведении в Москве собраний, митингов, шествий и пикетирования. Данный документ молод для законодательства нашего города, он был принят в 2007 году и редактировался три раза <...> После проведения целого ряда митингов и акций у нас прошли выборы, и выборы показали, что избирательной кодекс должен исключить противоречивость законодательных процедур, он не должен содержать серых зон и коллизий", - сказала Святенко.

По ее словам, полутона в законодательстве дали возможность по-разному толковать нормы проведения публичных мероприятий. В связи с этим возникла необходимость реформирования закона о митингах в части толкования свободы слова.

Святенко призвала своих коллег, независимо от их политических предпочтений, войти в состав рабочей группы для обсуждения необходимости реформирования избирательного законодательства и законодательства в сфере защиты законных прав и интересов граждан, организаций и объединений при проведении массовых мероприятий.