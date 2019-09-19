Депутаты Шувалова и Митрохин изъявили желание получать постоянную зарплату в Мосгордуме

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы седьмого созыва Елена Шувалова и Сергей Митрохин считают порядок, при котором заработная плата выплачивается не всем депутатам столичного парламента, нарушением равенства прав депутатов. О необходимости расширить список имеющих право на получение зарплаты в Мосгордуме они заявили в четверг на первом заседании Мосгордумы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного парламента, заработную плату в Мосгордуме получают ее председатель, его два заместителя и председатели 14 профильных комиссий. Шувалова и Митрохин не были избраны председателями профильных комиссий парламента.

"В Мосгордуме нарушено равенство депутатов - соответственно, нарушено равенство прав избирателей. Одни депутаты работают, представляют интересы избирателей на так называемой профессиональной постоянной основе, другие - без отрыва от основной деятельности <...> Считаю необходимым внести изменения, которые гарантируют равенство депутатов, и предоставить заявительную возможность всем депутатам работать на профессиональной основе с соответствующей записью в трудовой книжке", - сказала Шувалова.

По ее словам, из-за ограничения в заработной плате одни депутаты могут уделять все время решению вопросов своих избирателей, другие - нет.

"Без оклада невозможно посвящать все время работе в интересах избирателей", - добавил депутат Митрохин.

В соответствии с законом Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 "О статусе депутата Московской городской Думы", участие депутата Московской городской думы в работе комиссий является одной из форм депутатской деятельности. Депутат думы осуществляет депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятельности. Председатель, заместители председателя, а также руководители постоянных структурных подразделений осуществляют свою деятельность в думе на профессиональной постоянной основе", - значится в пояснительной записке к проекту постановления "О перечне комиссий, руководители которых осуществляют свою деятельность в Московской городской думе на профессиональной постоянной основе".