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Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, временами небольшие осадки и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметок ноль - минус два градуса.

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