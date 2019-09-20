Москвичи совершают более миллиона поездок на автобусах полуэкспрессных маршрутов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пассажиры столичных автобусов в сентябре 2019 года совершают более миллиона поездок по полуэкспрессным маршрутам в неделю, что на 40 тыс. поездок больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что всего в столице действуют четырнадцать таких маршрутов. На них по выделенным полосам курсируют автобусы большой и особо большой вместимости ("гармошкой"), интервалы движения не превышают пяти минут в часы пик.

"Автобусы полуэкспрессных направлений едут быстрее, чем транспорт на обычных маршрутах. Они следуют с минимальным количеством остановок, высаживая пассажиров только на самых востребованных из них: возле транспортно-пересадочных узлов, социальных объектов, станций метро, Московского центрального кольца (МЦК), железнодорожных платформ. Это позволяет сократить продолжительность поездки примерно на 10 минут. С начала года пассажиры воспользовались скоростными автобусами более 35 миллионов раз", - приводит портал слова первого заместителя гендиректора "Мосгортранса" Бориса Ткачука.