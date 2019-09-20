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Сезон полетов дронов завершится гонкой беспилотников 22 сентября в Москве

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, примерить очки виртуальной реальности и с их помощью увидеть, как пилоты управляют своими аппаратами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Гонка дронов "Осенний аккорд" завершит сезон беспилотников 22 сентября в столичной зоне отдыха "Левобережье". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"22 сентября в зоне отдыха "Левобережье" состоится гонка дронов "Осенний аккорд", которая завершит сезон полетов беспилотников. В течение года соревнования проходили во многих российских городах. Они были организованы Всероссийской лигой гонок дронов (RDR). Итоги "Осеннего аккорда" станут решающими для участников главной гонки года - суперфинала RDR", - говорится в сообщении.

Гости смогут поучаствовать в мастер-классах, примерить очки виртуальной реальности и с их помощью увидеть, как пилоты управляют своими аппаратами. Кроме того, посетители смогут сами поднять в воздух учебный дрон и мини-дрон весом всего 25 граммов.

"Финальные вылеты начнутся в 16:30. После них состоится награждение победителей. В 17:30 зрителям покажут видеоролики о беспилотниках и управлении ими. Все желающие смогут полетать на детских дронах", - уточняется в сообщении.

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