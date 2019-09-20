Пункты обогрева для бездомных людей в Москве с ноября начнут работать круглосуточно

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Ксения Асафова/. Мобильные пункты обогрева для людей без определенного места жительства, расположенные на привокзальных территориях в Москве, с ноября перейдут на круглосуточный режим работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"В городе работают пять мобильных пунктов обогрева для бездомных - возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Автобусы дежурят с 11:00 до 18:00 и с 21:00 до 06:00. Ежегодно с наступлением холодов они переходят на круглосуточный режим работы. В этом году это произойдет 1 ноября", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что с началом ночных заморозков в столице на усиленный режим работы переходит служба социального патруля, которая состоит из 30 автомобилей соцзащиты, курсирующих по городу. Бригады службы предлагают бездомным помощь, рассказывают, где можно поесть бесплатно, как выйти из сложной ситуации, где помыться, получить одежду и переждать холода, чем могут помочь в Центре социальной адаптации.

Машины перемещаются круглосуточно по различным маршрутам, а также приезжают на вызов, если поступил звонок в диспетчерскую службу. Кроме того, патруль знает, где чаще всего можно встретить бездомных, и проверяет скверы и парки, привокзальные площади, места массового скопления людей, подземные пешеходные переходы, прилегающую к станциям метро территорию.

По данным столичного департамента соцзащиты, ежегодно в Москве находится, предположительно, около 14 тыс. бездомных. При этом лишь 14% из них - москвичи, 57% приехали в столицу из других городов России, еще 20% - иностранные граждане, и 9% - это жители Московской области.

Еда и одежда

С наступлением холодов социальный патруль начнет раздачу теплой одежды для бездомных на улицах Москвы. Такая практика ведется с 2009 года, когда в городе начала работать мобильная служба помощи бездомным гражданам. Кроме того, в пункте оказания срочной социальной помощи на Иловайской улице ежедневно раздают до 750 порций бесплатной еды для таких граждан, прием пищи полноценный и включает суп, второе блюдо и сладкое. В прошлом году гражданам без определенного места жительства раздали почти 100 тыс. порций горячего питания.

Всего в Москве работают два пункта оказания срочной социальной помощи, оба расположены на Иловайской улице на юго-востоке Москвы. Там для бездомных людей организованы не только обогрев и питание, но и консультации специалистов по вопросам восстановления документов, возвращения к месту проживания, трудоустройства.

В работе с бездомными соцзащите помогают волонтеры. Как сообщила ТАСС директор фонда "Доктор Лиза" Наталья Авилова, волонтеры фонда два раза в неделю раздают еду на площади трех вокзалов. "Рацион у нас такой: горячий обед, бутерброды, пряники, какао. Раздача еды - это еще и возможность для наших добровольцев войти в контакт с бездомным, спокойно расспросить его, узнать, что за беда случилась, и помочь", - сказала она.

Авилова отметила, что за годы работы сталкивалась с бездомными, которые раньше относились к совершенно разным социальным слоям. "За каждым бродягой мы видим конкретного человека, его личную историю, его трагедию и по опыту знаем, что, к сожалению, бездомным может стать кто угодно: и врач, и артист, и офицер. Различаем мы два направления - есть те, кто готов и хочет вернуться к прежней, нормальной жизни, адаптироваться, им нужно помочь с документами, связаться с родными, направить в приют. А есть те, для кого это уже стало образом жизни, кто никогда не вернется домой, и им нужно помочь выжить", - добавила она.

Теплый прием

В столице для помощи гражданам без определенного места жительства работает Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки, в этом сезоне в нем действует 900 мест для размещения. Каждую осень с 1 октября по 30 апреля следующего года центр снимает запрет на прием бездомных в состоянии алкогольного опьянения, так как он может стать причиной гибели человека.

Как сообщил ТАСС директор Центра социальной адаптации имени Глинки Сергей Тимошенков, человек, поступивший в приемное отделение центра, сначала получает возможность удовлетворить свои базовые потребности - принять душ, пройти первичный медицинский осмотр, получить одежду и обувь, а также место для ночлега.

"Как только человек понимает, что он оказался в безопасности, что удовлетворены его первичные нужды в виде гигиены и питания, мы переходим к следующей ступени - помогаем в ресоциализации, пытаемся вернуть человека к нормальной жизни. Особую роль в помощи бездомным играет психологическая поддержка - важно дать человеку понять, что его жизнь для кого-то имеет значение, что его готовы поддержать. Это создает мотивацию для него, чтобы начать новую жизнь", - отметил Тимошенков.

По его словам, поступившим в центр предоставляются консультации специалистов по социальной работе и психологов. Кроме того, там практикуют различные формы социализации бездомных, например, устраивают турниры по настольному теннису, прогулки по городу, мастер-классы по технике шерстяной живописи и экскурсии в Третьяковскую галерею.

Тимошенков добавил, что повысить эффективность помощи бездомным людям позволяет использование всех ресурсов социальной поддержки. Например, часть подопечных направляются в центр занятости населения "Моя работа" и специализированный центр занятости "Моя карьера" для решения вопросов с трудоустройством, часть - в пансионаты уже для постоянного проживания. Сейчас в Центре социальной адаптации проживают 658 человек.

С улицы в патруль

Работник социального патруля Елена Гаранина рассказала ТАСС, что смогла вернуться к нормальной жизни благодаря Центру социальной адаптации. "18 лет я отсидела в тюрьме, вышла в 2005 году с советским паспортом - ни квартиры, ни документов. Потом попала в Центр социальной адаптации, здесь мне помогли восстановить документы, дали работу, через несколько лет помогли с жильем. А когда в центре открыли социальный патруль, я попросилась работать в бригаду, дежурю на вызовах", - рассказала Гаранина.

В департаменте о женщине отзываются как о хорошем, ответственном работнике. И рассказывают, что каждый месяц она покупает около 40 кг конфет и раздает своим подопечным, так как сама, будучи когда-то бездомной, мечтала о шоколаде.

Что делать, если остался без жилья

Психолог Центра социальной адаптации имени Глинки Ольга Балицкая считает, что главное, что нужно сделать человеку, оказавшемуся на улице, - прийти в себя и постараться не паниковать. "Состояние паники точно не исправит ситуацию. Помощь рядом, нужно понять, какие ресурсы есть сейчас: есть ли документы, есть ли потенциальное место для ночлега, есть ли средства", - советует она.

Нуждающийся в помощи может обратиться в Центр социальной адаптации по адресу улица Иловайская, 2, или по телефонам социального патруля: +7(499) 357-01-80; +7 (495) 720-15-08 (круглосуточно). Если человек не может приехать в центр сам, его привезут на машине мобильной службы патруля. В Центре социальной адаптации специалисты помогут разработать план действий по выходу из сложной ситуации. Как правило, все начинается с восстановления документов.

Балицкая отметила, что жителям, которые видят бездомного на улице и хотят помочь ему, следует вначале оценить риски. Если человек проявляет агрессию или находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, то подходить к нему не стоит. Если человек не ведет себя агрессивно, идет на контакт и говорит, что ему нужна помощь, стоит позвонить по телефонам круглосуточной диспетчерской социального патруля.