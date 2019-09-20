В Москве на 11-й и 12-й Парковых улицах появятся дополнительные парковочные места

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 50 мест для парковки появится на участках 11-й и 12-й Парковых улиц от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта в связи с изменением схем движения. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"На Измайловском проспекте их число увеличится с 18 до 54, на 11-й Парковой улице - с 24 до 35, а на 12-й Парковой - с 38 до 44. 15 из 133 мест будет предназначено для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение транспорта на данном участке станет односторонним с 7 октября.

В настоящее время платная парковка действует в Москве более чем на 1 тыс. улиц, обустроено более 80 тыс. парковочных мест.