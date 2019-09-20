Москва по уровню занятости населения обошла Токио, Париж и Лондон

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уровень занятости в Москве - один из самых высоких в мире, по этому показателю российская столица обходит Токио, Париж, Берлин и Лондон, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Уровень безработицы в Москве - один из самых низких среди 10 крупнейших мегаполисов мира. Российская столица уступает по этому показателю только Пекину. В Дели, Токио, Париже, Берлине, Стамбуле, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке он выше, чем в Москве", - сказал Ефимов.

Он уточнил, что, по данным международной группы Euromonitor, в 2018 году уровень безработицы в Москве составил 2,1%. В Дели и Токио он превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке - 4%, в Берлине - 6,3%, в Париже - 8,4%, Рио-де-Жанейро - 8,8%, Стамбуле - 12,8%.

Глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов, в свою очередь, отметил, что уровень занятости в Москве растет уже на протяжении 10 лет. "В 2018 году уровень занятости в Москве составил 81%. В Лондоне этот показатель был равен 79%, в Нью-Йорке - 72%, в Рио - 59%, в Стамбуле - 54%, в Дели - 40%", - уточнил Тихонов.