Автомобилистам Москвы рекомендуют в выходные переcесть на общественный транспорт

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московским водителям в выходные рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного в связи с большим количеством ограничений движения. Об этом сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.
"Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись", - говорится в сообщении.
Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись на своих двоих ♂️♀️ pic.twitter.com/eIhEuOblZw— Московский транспорт (@DtRoad) 20 сентября 2019 г.
Некоторые улицы в Москве перекроют в ближайшие выходные в связи с проведением фестиваля "Круг света", Московского марафона, мотофестиваля и ряда других массовых мероприятий.