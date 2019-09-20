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Автомобилистам Москвы рекомендуют в выходные переcесть на общественный транспорт

Некоторые улицы города будут перекрыты из-за проведения массовых мероприятий

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московским водителям в выходные рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте в пользу общественного в связи с большим количеством ограничений движения. Об этом сообщается в аккаунте столичного департамента транспорта в Twitter.

"Передвигаться в центре на автомобиле в эти выходные будет, прямо скажем, тяжеловато из-за множества перекрытий. Поэтому рекомендуем или воспользоваться городским транспортом, или пройтись", - говорится в сообщении.

Некоторые улицы в Москве перекроют в ближайшие выходные в связи с проведением фестиваля "Круг света", Московского марафона, мотофестиваля и ряда других массовых мероприятий.

 

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