Акция "Сохраним лес" пройдет в рамках экофестиваля в Москве 21 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Поддержать всероссийскую акцию по восстановлению лесов "Сохраним лес" можно будет на первом московской фестивале "Экофест-2019" в Москве 21 сентября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Рослесхоза.

"Поддержать акцию можно будет 21 сентября 2019 года на I московском экологическом фестивале "Экофест-2019". На специальной площадке в рамках экофестиваля через онлайн-платформу можно будет выбрать регион, вид саженца, назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у участников будет возможность обучиться эко-волонтерству, осмотреть пожарную технику и почувствовать себя настоящим лесным пожарным на стендах "Авиалесоохраны". В течение дня для гостей фестиваля выступят популярные исполнители - "Две Маши", Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes.

С начала общенациональной кампании по восстановлению лесов "Сохраним лес" уже высадили более 3,5 млн саженцев.

Всероссийская акция по восполнению лесных ресурсов после пожаров стартовала 14 сентября. Порядка 30 млн деревьев планируется высадить к 31 октября.

Присоединиться к акции могут все желающие. На официальном сайте акции есть интерактивная карта, на которой отмечены "точки" с местами высадки саженцев и информацией о дате, времени, а также контактами координатора. Весь инвентарь выдается организаторами на месте. Всего акция охватит 80 регионов.

Акция пройдет в рамках национального проекта "Экология", частью которого являются мероприятия по восстановлению и разведению леса.