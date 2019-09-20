Благоустройство первого участка набережной Марка Шагала в Москве завершат до конца года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Благоустройство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина планируют завершить до конца текущего года, второй участок планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Будет одна из лучших набережных Москвы. Первая очередь [строительства] сдается в этом году, вторая очередь - до середины следующего года. Далее будем продлять Симоновскую [набережную], реконструировать, а дальше идти вдоль северной части ЗИЛа, до Нагатинского затона", - сказал Собянин.

Как уточняется в пресс-релизе к осмотру территории, в мае 2019 года было начато строительство первого участка набережной Марка Шагала от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина протяженностью 670 м. Работы планируется завершить в ноябре 2019 года. Общая площадь благоустройства составит 5,85 га. На первом участке разместят амфитеатр, два кафе, пункт проката и причал. Длина велодорожек составит 520 м, беговых дорожек - 1 км. В рамках озеленения будет выполнено устройство 15 тыс. кв. м газона и высадка 274 деревьев (вяз, липа, клен, ирга, ель, сосна, рябина) и 960 кустарников (боярышник, дерен, магония, можжевельник, рябинник, спирея). Благоустройство второго участка набережной Марка Шагала от улицы Льва Юдина до путей МЦК протяженностью 260 м планируется завершить в третьем квартале 2020 года.

"Уникальная набережная, такого класса Крымская набережная, других такого уровня нет. Она сделана специально на месте брошенной промзоны. До реки было вообще не дойти. Сейчас получается первоклассное комфортное пространство и для занятий спортом, и отдыхом, рестораны, кафе, прогулочные территории, велосипедные дорожки. Специальные рельефы будут защищать от шума и ветра", - сказал Собянин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера "Группа ЛСР", в настоящий момент ведутся работы по возведению самого причала. Для создания пристани длиной в 65 м понадобилось забить три ряда 18-метровых свай и залить внушительный бетонный ростверк. Русло Москвы-реки углубили ради набережной Марка Шагала - со дна было изъято 7 тыс. куб. м грунта. Дно выложили двумя видами камня в два слоя. Каждый камень, как уточнили подрядчики, вручную выравнивали водолазы. Почти три метра выбрали, а потом один метр нового свежего грунта засыпали, и водолазы его утрамбовали. Это сделано, чтобы к набережной могли приставать самые глубокие по осадке корабли, которые только могут курсировать по Москве-реке.

Ранее пресс-служба Москомстройинвеста сообщила, что благоустройство набережной Марка Шагала ведется на территории бывшей промзоны ЗИЛ. К августу 2019 года были смонтированы инженерные системы, уложен гранит, установлены фонари и малые архитектурные формы, обустроены беговые и велодорожки.