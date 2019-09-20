Подъездные дороги к парку "Остров мечты" в Москве обустроят до конца года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Первый этап создания улично-дорожной сети, которая обеспечит доступность новых жилых кварталов ЗИЛа в Москве, а также нового парка развлечений "Остров мечты", будет завершен в текущем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Планы по реорганизации самой большой промзоны ЗИЛ начинают приобретать реальные контуры. В южной части ЗИЛа построен спортивный комплекс "Парк Легенд", парк "Тюфелева роща", возводятся первые жилые районы. В этой части формируется улично-дорожная сеть, которая направлена на обеспечение транспортной доступности как "Острова мечты", так и улучшения логистики транспортного движения всего района, снижения нагрузки на проспект Андропова. Надеюсь, этот год для района будет революционный с учетом ввода таких крупных объектов, как "Остров мечты", улично-дорожной сети, набережной и ряда других", - сказал Собянин.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в 2016-2018 годы на территории бывшего автозавода ЗИЛ построено 4,3 км дорог - проспект Лихачева с путепроводом через МЦК, улица Братьев Рябушинских, улица Тюфелева Роща, участок набережной Марка Шагала. Продолжается строительство и реконструкция еще 16,7 км дорог. В декабре планируется завершить реконструкцию улицы Мустая Карима. Кроме того, для улучшения транспортной доступности северной части ЗИЛ, где возводятся ЖК "Зиларт" и социальные объекты, ведется строительство 7,7 км внутриквартальных проездов и подземного пешеходного перехода.

Для улучшения транспортного обслуживания Нагатинской поймы, где расположен строящийся парк развлечений "Остров мечты", в июле был открыт надземный пешеходный переход от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова. В проектировании находится 13 км Крутицкой и Симоновской набережных, а также мост через затон Новинки и пять подземных пешеходных переходов.