Реконструкцию Крутицкой набережной в Москве планируется начать до конца 2019 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Реконструкцию Крутицкой набережной планируется начать до конца 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба департамента строительства Москвы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина мы планируем до конца года приступить к реконструкции Крутицкой набережной", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.

Подведомственное департаменту строительства города Москвы ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" уже объявило торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации для строительства искусственного сооружения в русле реки Москвы с реконструкцией Крутицкой набережной.

"Работы по реконструкции Крутицкой набережной будут проводиться в Таганском и Даниловском районах. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,489 млрд рублей. Срок окончания подачи заявок и дата проведения аукциона - 30 сентября. Работы предстоит выполнить в срок не более 23 месяцев с даты заключения контракта", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрены реконструкция участка Крутицкой набережной (более 1,2 тыс. метров), строительство локального очистного сооружения (ЛОС), строительство и реконструкция подпорных стенок протяженностью 129,5 м, переустройство сети наружного освещения, установка дорожных знаков, ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, информационных дорожных указателей, плиточное покрытие тротуаров и другие работы.

После реконструкции дорога обеспечит движение автотранспорта по двум полосам в каждом направлении.