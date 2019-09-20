В Москве отреставрируют особняк архитектора Лопыревского

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгорнаследие выдало разрешение на исследование памятника архитектуры - особняка архитектора Лопыревского в Калошином переулке в центре Москвы - для последующего создания проекта его реставрации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ по жилому дому 1852 года. Перед началом реставрационных работ специалистам предстоит исследовать памятник, описать его состояние, измерить основные параметры, выявить различные особенности и зафиксировать все ключевые характеристики. Итогом научно-исследовательских и изыскательных работ должен стать проект будущей реставрации", - говорится в сообщении.

Особняк, который является объектом культурного наследия регионального значения, находится по адресу: Калошин переулок, дом 12, строение 1. Он представляет собой одноэтажное деревянное здание с антресольным и цокольным этажами. В пресс-службе добавили, что в проекте реставрации специалисты отразят все предполагаемые решения по сохранению объекта культурного наследия, документацию согласуют с Мосгорнаследием, последующие работы по реставрации также будут проводить под контролем специалистов ведомства.

Главный фасад дома, который Лопыревский возвел для собственного пользования, украшают большие окна с массивными деревянными наличниками, над которыми располагается пять лепных барельефов в виде медальонов с фигурами нимф.