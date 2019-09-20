Более 100 соцобъектов начали отапливать в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 100 социальных объектов Москвы подключили к теплу по состоянию на 16:00 мск 20 сентября. Об этом говорится в сообщении ПАО "МОЭК".

"ПАО "МОЭК" 20 сентября 2019 года приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам. По состоянию на 16:00 тепло подано в 110 объектов социальной сферы. Подключение к теплу - сложный технологический процесс, в соответствии с которым запуск тепловой энергии занимает определенный период времени и проводится в соответствии с графиком в течение пяти дней", - говорится в сообщении.

Тепло подано в здания 22 школ, 30 детских садов и 42 больниц. Решение о начале отопительного сезона во всех домах, включая жилые, будет принято позднее, пояснили ТАСС в компании.

Там отметили, что в соответствии с федеральным законодательством решение о подаче тепла принимается в случае, если в течение пятидневного периода среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне ниже восьми градусов. В пятницу, 20 сентября, городские власти сообщили, что отопительный сезон в Москве начинается досрочно с сегодняшнего дня.

Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году - 28 сентября, в 2016 году - 20 сентября.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщал, что к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тыс. зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания.

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тыс. т мазута, 476,5 тыс. т угля, 25,7 тыс. т дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при достижении температуры наружного воздуха в минус 30-40 градусов.