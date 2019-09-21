В Москве создадут еще семь пешеходных переходов до конца 2019 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 20 новых пешеходных переходов планируют ввести в Москве по итогам 2019 года, 12 из них уже созданы. Об этом сообщила в субботу пресс-служба столичного Комплекса градостроительной политики и строительства.

"Благодаря новым внеуличным пешеходным переходам горожане получают комфортные и безопасные пешие маршруты через наиболее оживленные транспортные пути. С начала года в городе уже открыто 12 пешеходных переходов. До конца года планируется ввести еще семь", - приводят в сообщении слова заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

Он отметил, что за последние девять лет в столице введено более 220 внеуличных пешеходных переходов, что заметно сказалось на снижении аварийности на московских улицах. По мнению заммэра, из строящихся переходов самый ожидаемый - на Большой Академической улице. В непосредственной близости от него у жителей нет возможности перейти дорогу, и им приходится делать 200-метровый крюк. Ввод перехода решит эту проблему, объект будет оборудован лифтами для удобства маломобильных граждан.