Московские парки завершают сезон развлечений под открытым небом

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фонтаны, кинотеатры под открытым небом, уличные аттракционы, пункты проката велосипедов и спортивного инвентаря завершат свою работу в московских парках в ближайшие недели в связи с приходом холодов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"В ближайшие недели свою работу прекратят кинотеатры под открытым небом, городки аттракционов, пункты проката велосипедов и самокатов. В зонах отдыха постепенно отключают фонтаны, а занятия и мастер-классы, которые проводились на улице, переносятся в помещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что фонтаны в парках перестанут работать 30 сентября. До конца месяца бесплатные показы проведут три летних кинотеатра. А последние пункты проката лодок и катамаранов у водоемов парков закроются 15 октября.

Секции по катанию на скейтбордах и самокатах будут работать в парке "Сокольники" до 1 октября. А в парке Горького до конца сентября еще можно успеть посетить финальные занятия по гимнастике цигун и уроки по акробатическому рок-н-роллу. Уличные тренировки до конца месяца планируют проводить и в Перовском парке, например, дыхательной гимнастикой цигун можно будет заняться 24 и 26 сентября, а йогой - 21 и 28 сентября.

Часть пунктов проката велосипедов и самокатов закроется в конце месяца, но некоторые продолжат обслуживать посетителей до наступления заморозков, а в Измайловском парке и парке "Фили" такие точки действуют круглогодично.

В связи с осенним сезоном прекращают свою работу и различные развлекательные площадки в парках, в частности, комплекс аттракционов "Страна веселья" в парке "Северное Тушино" закроется до весны с 1 октября. С этого же дня прекратят свою работу парковые аттракционы "Добрые сказки" в Воронцовском парке и городок детских аттракционов парка "Фили".