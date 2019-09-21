Москвичи пробуют себя в роли операторов звонков "103" на первом фестивале скорой помощи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фестиваль скорой помощи, приуроченный к 100-летию создания этой службы, открылся в субботу в московском парке "Сокольники". Гости мероприятия могут попробовать себя в роли операторов по приему звонков "103", а также оказать первую помощь манекену, передает корреспондент ТАСС.

"Мы давно планировали масштабно познакомить москвичей с работой скорой помощи, подчеркнуть сложность и необходимость службы. Специально для этого в одном из самых больших столичных парков мы открыли 12 локаций, где можно узнать об особенностях работы врачей и фельдшеров, ближе познакомиться с историей создания и развития столичной службы скорой медицинской помощи: узнать о людях, стоявших у истоков ее создания, о первом выезде и пациенте, в каких условиях и каком режиме работали медицинские работники в непростые 1920-30-е годы, а также во время Великой Отечественной войны", - рассказал ТАСС главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи столичного департамента здравоохранения, главврач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

Фестиваль проходит под лозунгом "100 лет спасаем жизни". 18 июля 1919 года, ровно 100 лет назад, был подписан протокол заседания коллегии врачебно-санитарного отдела об организации станции скорой помощи в Москве. Первый выезд машины скорой помощи состоялся позднее, 15 октября 1919 года, и именно эта дата стала днем основания службы.

На фестивале медики учат всех желающих правилам оказания первой помощи в экстренных ситуациях. В лектории "Спасай" врачи рассказывают о работе скорой помощи, в этом им помогают известные артисты. Также гости могут попробовать себя в роли операторов по приему звонков "103", а также испытать свою ловкость при оказании помощи на манекенах. Кроме практических занятий, для участников фестиваля заработали выставки, где каждый сможет прикоснуться к истории скорой: узнать, какой была неотложка в первые годы после революции, во время войны, в девяностые. У маленьких посетителей есть возможность поучаствовать в мастер-классах, самые творческие могут сделать себе памятные подарки, например, тематические брелоки из фетра, а также расписать пряники в форме автомобиля скорой помощи.

На центральной аллее парка Сокольники открылась экспозиция ретро- и современных автомобилей московской скорой помощи. Посетители могут увидеть такие раритетные машины, как ГАЗ М20 и ГАЗ 22Б, "Волга" 50-х и 60-х годов, а также РАФ 977ИМ и РАФ 22031 70-х и 80-х годов. Все желающие смогут познакомиться с их оснащением, узнать больше из истории легендарных экспонатов. Проводят экскурсию специалисты из московского Музея скорой медицинской помощи.

Плавунов отметил, что Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова - крупнейшая в Европе медицинская организация, в которой трудятся более 11 тысяч сотрудников. В Москве работают 60 подстанций учреждения, а более тысячи бригад дежурят круглосуточно.