Бесплатный Wi-Fi появился в парке "Ходынское поле" в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы оборудовали бесплатным интернетом парк "Ходынское поле" на севере города. Это уже 43-й парк, где работает городской Wi-Fi, сообщили в субботу на сайте мэра и правительства столицы.

"Мест с возможностью подключения к бесплатной городской сети Wi-Fi становится все больше. В этом году "Ходынское поле" стал уже третьим московским парком, где появилась бесплатная городская сеть. Москвичи могут подключиться к Wi-Fi и пользоваться интернетом безлимитно в 43 парках города", - приводятся в сообщении слова начальника управления обеспечения работы общегородской беспроводной сети Wi-Fi столичного департамента информационных технологий Александра Харитонова.

Первыми парками, где шесть лет назад появился бесплатный интернет, стали "Сокольники", "Царицыно" и "Коломенское". На сегодняшний день москвичи чаще всего пользуются городским Wi-Fi в парках "Коломенское", "Сокольники", Измайловском парке, "Музеоне" и парке Победы. Всего в Москве установлено более 18 тыс. точек доступа бесплатного интернета, причем более 3 тыс. из них работают в пределах Садового кольца и охватывают большинство центральных улиц.