Около 3,5 тыс. мотоциклистов закрыли заездом по Садовому кольцу мотосезон в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 3,5 тыс. мотоциклистов приняли в субботу участие в заезде по Садовому кольцу в Москве, который прошел в рамках Осеннего мотофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Сегодня мы вместе с 3,5 тыс. мотоциклистов закрыли мотосезон. Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее. Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем - это мы и хотим доказать", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Участники в субботу собрались на проспекте Академика Сахарова, затем колонна проследовала по Садовому кольцу и вернулась обратно. Мотоциклисты соблюдали правила дорожного движения и дистанцию и не допустили ни одной аварии. Колонну сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве. Движение транспорта по маршруту следования было перекрыто, после проезда мотоциклистов улицы вновь открыли для автомобилей.

В пресс-службе добавили, что на проспекте Сахарова в рамках мероприятия проходит развлекательная программа, для зрителей выступает пилотажная группа ГИБДД "Каскад" и мотоспортсмены в различных дисциплинах. Кроме того, на площадке работает мотодром и выставка новинок мотопроизводителей. На большой сцене в субботу выступят Uma2rman, рэперы Джиган и ST1M, а также Государственный симфонический оркестр Белоруссии.