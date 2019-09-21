Проект "День армии" начался в Музее Победы в Москве с открытия зала военного кино

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Зал военного кино открылся в столичном Музее Победы в рамках проекта "День армии" к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом в субботу сообщил Департамент информации и коммуникации министерства обороны РФ.

"Наша общая задача, наш долг - сделать так, чтобы люди знали правду, такой какой она была и есть. И этому в том числе будет способствовать наш кинозал, в котором открываются "Дни армии", - приводятся в сообщении слова заместителя министра обороны РФ Андрея Картаполов с церемонии открытия зала.

Картаполов добавил, что "мы должны рассказывать о Великой Отечественной войне, рассказывать о героизме наших дедов, прадедов, о цене Победы. Той Победы, которая дала нам возможность сегодня жить, трудиться, работать на благо нашей Родины".

Отмечается, что зрители смогут посмотреть кинофильмы о таких личностях, как Константин Рокоссовский, Александр Василевский и Георгий Жуков. Одновременно с этим в фойе кинотеатра пройдет фотовыставка. Показы документальных и художественных фильмов, связанных, например, с этапами Берлинской операции или Сталинградской битвы, будут проходить в Музее Победы каждую субботу.