Победителями спартакиады "Моспром" стали команды "Газпромнефть-МНПЗ" и РХТУ им. Менделеева

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Победителями первой спартакиады "Моспром", в которой принимали участие промышленные предприятия столицы и профильные вузы, в общем командном зачете стали команды Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть-МНПЗ" и Российского химико-технологического университета им. Менделеева. Церемония награждения победителей состоялась в субботу в "Лужниках", передает корреспондент ТАСС.

"Мы надеемся, что спартакиада "Моспром" станет ежегодной. По итогам первых соревнований мы планируем провести опрос среди предприятий и совместно с ними решить, какие новые дисциплины включить в спартакиаду. Уже сейчас мы понимаем, что есть необходимость вводить формат личного первенства для спортсменов. Мы обдумываем все варианты, как можно улучшить спартакиаду, и ближе к новому сезону представим для обсуждения", - сообщил журналистам глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

О спартакиаде

Спартакиада "Моспром" - это комплексные соревнования по шести видам спорта: легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис и шахматы. Основная ее цель - развитие корпоративного спорта среди работников московских предприятий, обмен опытом, а также объединение совершенно разных отраслей промышленности на одной площадке.

"Изначально идея проводить спортивные соревнования среди промышленников ограничивались только работниками предприятий. Но впоследствии мы присоединили к этому спортивному движению еще и студентов и создали для них Студенческую лигу, в рамках которой они соревновались так же по 6 видам спорта. Таким образом в рядах участников первой спартакиады "Моспром" появилось 14 вузов", - сообщил Прохоров.

Он добавил, что на приглашение принять участие в спортивных соревнованиях активно откликнулись представители авиастроительной и аэрокосмической отраслей, пищевой промышленности, нефтепереработки, фармацевтики.

"Сегодня крупных и средних индустриальных предприятий в Москве - более 700. Современная экономика делает ставку не только на высокие технологии и финансы, но и на развитие человеческого капитала. И корпоративный спорт, тимбилдинги, здоровый образ жизни, безусловно, являются частью HR-стратегии предприятий, работу которых мы поддерживаем", - отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Отборочные туры и финал

Отборочные туры первой промышленной спартакиады Москвы проходили с 1 июня до 27 июля 2019 года. В них приняли участие более 100 предприятий и 14 вузов Москвы. По словам Прохорова, это почти 3 тысячи человек, представляющих свыше 20 промышленных отраслей.

В финал прошли 16 команд. Со стороны предприятий прошли команды Московского нефтеперерабатывающего завода, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники им. Доллежаля, Научно-исследовательского и проектного института нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности "ВНИПИнефть", Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина, Авиационного комплекса им. Ильюшина, компании "Гражданские самолеты Сухого", а также Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов.

Со стороны учебных заведений в финал спартакиады прошли команды Российского химико-технологического университета им. Менделеева, Московского государственного технического университета им. Баумана, Российского технологического университета (МИРЭА), Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского Политеха, Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, РГУ нефти и газа им. Губкина и Московского института электронной техники.

Церемония награждения победителей первой спартакиады "Моспром" сопровождалась праздничным концертом с участием известных российских музыкантов. Перед гостями "Лужников" выступили Тимати, Елена Темникова, Тима Белорусских, T-Killah, Звонкий, Нюша и Бьянка. Кроме того, для финалистов спартакиады "Моспром" открытые мастер-классы и автограф-сессии в "Лужниках" провели трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой и серебряный призер чемпионата мира по баскетболу Никита Моргунов.